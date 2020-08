Champions League: prováveis escalações de Bayern de Munique e Chelsea

Chelsea chega com desvantagem de ter perdido por 3 a 0 no jogo de ida. AFP

O Bayern de Munique tem encaminhada sua vaga para as quartas de final da Champions League após vencer o jogo de ida contra o Chelsea por 3 a 0. No entanto, o time de Frank Lampard tem suas forças para não desistir do sonho. Confira as prováveis escalações das duas equipes.