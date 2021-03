Champions: prováveis escalações de Borussia Dortmund e Sevilla

Borussia Dortmund e Sevilla decidem quem avança na UCL nessa terça-feira, em um duelo no Signal Iduna Park.

O conjunto alemão venceu na partida de ida, fora de casa por 2-3 com gols de Dahoud e Haaland (2x), enquanto Suso e De Jong descontaram para os espanhóis.

Edin Terzin ainda não poderá contar com Axel Witsel e Marcel Schmelzer. Sancho, Reyna e Guerreiro são dúvidas para confroto decisivo. O Sevilla de Lopetegui vem com força máxima em busca do resultado.

Provável escalação do Borussia Dortmund:

Hitz; Morey, Can, Hummels, Guerreiro; Delaney, Bellingham, Dahoud; Reus, Hazard; Haaland.

Provável escalação do Sevilla:

Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Ocampos.