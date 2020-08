Champions: prováveis escalações de RB Leipzig e Atlético de Madrid

As emoções da Champions não param! Chegou a hora de RB Leipzig e Atlético de Madrid, se enfrentarem de olho em uma vaga nas semis, quem vencer pega o PSG.

O conjunto alemão vem para essa fase da competição com um importante desfalque, já que Timo Werner foi negociado com o Chelsea e não defende mais as cores do clube.

Embora seja complicado assegurar o time titular de Julian Nagelsman, a principal duvida estaria no ataque, com Patrick Schick e Yousuf Poulsen como candidatos, mas com o dinamarquês saindo na frente.

O Cholo Simeone, por sua vez, não terá Ángel Correa e Sime Vrsaljko após testarem positivo para COVID-19. Thomas Partey, ainda é dúvida.

RB Leipzig:

Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halsterberg; Kampl, Dani Olmo; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angeliño; e Poulsen.

Atlético de Madrid:

Oblak; Arias, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Herrera, Saúl, Carrasco; Llorente e Diego Costa.