Champions, próxima de ser finalizada com jogo único

Com poucas exceções, como a França, Bélgica ou Escócia, as ligas de quase todo o mundo ainda estão procurando uma data de reinício com o objetivo de terminar o mais rápido possível e deixar espaço para a Champions League.

Enquanto isso, a UEFA estuda como terminar a mais importante competição de clubes da Europa, que deve começar em agosto.

Segundo o 'AS', o grupo de trabalho que constituiu a entidade europeia com o ECA e as ligas são a favor de encerrar a competição em uma única partida.

A mídia deu a entender que as partidas de volta restantes serão realizadas mais ou menos normalmente - como planejado, mas sem torcedores nas arquibancadas -, porém a Liga dos Campeões mudará a partir das quartas de final.

O confronto entre os oito melhores aconteceria em uma partida apenas e, em Istambul, haveria uma 'Final Four' entre as quatro melhores equipes da temporada na Europa.

Ao mesmo tempo, a UEFA também deve decidir o que fazer com a Liga Europa e a ideia é que a competição siga os mesmos rumos da Liga dos Campeões e se adapte à nova normalidade do futebol.