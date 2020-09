Entre lágrimas, Luis Suárez disse adeus ao Barcelona. Na sua entrevista coletiva de despedida do clube que defendeu desde 2014, o uruguaio mostrou seus sentimentos, mas acabou sorrindo, com a cabeça erguida, pronto para encarar um novo desafio no Atlético de Madrid.

"Chega ao fim uma etapa da qual estou muito orgulhoso. Levo amigos e isso me deixa feliz. Além do jogador, se vai um ser humano que tem sentimentos", disse o jogador.

"Meus filhos me viram jogar ao lado de jogadores incríveis, me viram jogador ao lado do melhor da história, fazer gols, levantar troféus. Sempre vai ficar na minha memória. Muito obrigado à torcida por todo o seu apoio, jamais vou me esquecer", completou.

O jogador evitou se envolver em polêmicas no seu último dia no clube. "Hoje é minha despedida. Não vou dar o gosto a ninguém. Vou sair como o grande jogador que fui no Barcelona."

Por fim, o jogador revelou que esperava a sua saída após o anúncio de Koeman. "Eu esperava, já se falava antes de ele me comunicar. Eu não tinha problemas dar um passo ao lado, só queria seguir treinando enquanto buscava uma solução. E Koeman estava de acordo com isso", concluiu.