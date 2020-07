Chegada de Jorge Jesus 'força' a saída de artilheiro brasileiro do Benfica

Jorge Jesus chega, Carlos Vinícius sai? Artilheiro da recém-terminada liga portuguesa, com 18 gols, o atacante brasileiro, segundo a 'Goal' apurou, vê o futuro em aberto com a contratação do novo velho treinador, culpa de um impasse gerado nos bastidores do Benfica nos últimos dias.

Dos mais influentes empresários do mundo, sobretudo dentro da Luz, Jorge Mendes, que é o responsável por administrar a carreira do goleador de 25 anos, sempre foi contra o retorno de Jesus. Acredita que a partir de agora vai perder espaço nos negócios do clube português.

Na visão de Mendes, além de ver outros agentes serem mais participativos, em especial Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, as categorias de base (Seixal) devem ser menos prestigiadas, onde, inclusive, tem diversos jovens jogadores.

Numa forma de “retaliação”, Jorge Mendes pretende vender os principais nomes que têm no Benfica. Carlos Vinícius é um deles. Com contrato até 2024 e multa rescisória de 100 milhões de euros, o atacante está “no mercado” por um valor que deve chegar aos 60 milhões de euros.

Antes da pandemia, em declarações públicas, o presidente encarnado Luís Filipe Vieira chegou a declarar que recusou uma oferta substanciosa pelo camisa 95.

“Recebi uma proposta de 60 milhões pelo Carlos Vinícius em janeiro, mas não vendi. O Benfica, se não fosse a crise causada pelo novo coronavírus, tinha praticament dois jogadores vendidos por 100 milhões de euros cada um. Agora é impossível”, revelou.

Outro importante motivo que pode acelerar a venda do brasileiro, que na infância passou por Santos e Palmeiras, é a promessa da diretoria de disponibilizar cerca de 100 milhões de euros para Jorge Jesus no mercado de transferências. Neste momento, o clube não tem esse montante no caixa.

Também com passagens por Rio Ave, Napoli e Monaco, Carlos Vinícius recentemente foi colocado na mira de Manchester United e Wolverhampton, onde, curiosamente, Jorge Mendes tem forte influência.