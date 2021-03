Chelsea completa 116 anos de história

Seis Premier Leagues, oito FA Cups, cinco Copas da Liga, quatro Community Shields, duas Copas Full Members, dois troféus da Segunda Divisão Inglesa, uma Champions League, duas Ligas Europa, uma Supercopa Europeia, duas Recopas da Europa e 116 anos de história. O Chelsea está comemorando seu aniversário.

O clube de Stamford Bridge comemorou esse marco em suas redes sociais com algumas imagens e vídeos especiais. Não foram poucos os torcedores que deixaram as suas mensagens de carinho e desejar sucesso a uma entidade que atualmente procura a prosperidade com Thomas Tuchel à frente do elenco.

A atual temporada, se for resolvida sem títulos, será a segunda consecutiva em que a equipe não ganha nenhum campeonato. Portanto, no meio do aniversário, vale a pena lembrar os maiores sucessos do passado para encorajar o futuro imediato.

As seguintes partidas do Chelsea, na verdade, parecem fundamentais para comemorar seu aniversário. Ele enfrentará o Leeds United, recentemente promovido à Premier League, e o Atlético de Madrid na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.