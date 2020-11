Chelsea e Sevilla, os classificados do grupo mais fácil da Champions

Com duas rodadas de antecedência, o Grupo D da Champions League já está definido e teve a maior diferença entre os integrantes. Chelsea e Sevilla acumulam 10 pontos cada e não podem mais ser superados por Krasnodar e Rennes.

Franceses e russos somaram apenas um ponto, em empate entre si, e voltaram a perder nesta terça-feira. Jogando em casa, os lanternas foram superados pelo mesmo placar: 2 a 1.

O brasileiro Wanderson, que começou na reserva, entrou em campo para fazer o único gol dos anfitriões contra o Sevilla, que marcou com Rakitic e Munir.

No jogo do Chelsea, Callum Hudson-Odoi abriu o placar, mas Sehrou Guirassy empatou e a vaga só foi garantida nos acréscimos, com Giroud.

Os dois times já classificados voltam a campo na próxima quarta-feira, 2 de dezembro. No mesmo dia, os dois eliminados do Grupo D disputam um lugar na Europa League.