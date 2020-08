VÍDEO: o gol que deu à vaga da semifinal para o PSG

O mundo do futebol conhecerá o primeiro finalista da Champions League 2019-20 nesta terça-feira com a partida entre RB Leipzig e Paris Santi-German, que se enfrentam em jogo único realizado em Lisboa - confira as prováveis escalações.

Para garantir sua vaga, o PSG teve um duro duelo contra a Atalanta e virou o jogo sobre os italianos com um lance que teve participação de Neymar e Mbappé para Eric Maxim Choupo-Moting marcar. Assista ao vídeo e relembre o gol da classificação.