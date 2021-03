Chris Wilder não é mais o técnico do Sheffield United. O autor de sua ascensão à 1ª divisão e sua permanência apresentou sua demissão neste sábado, conforme comunicado oficialmente pelo clube.

A notícia chega surpreendentemente poucas horas depois de enfrentarem o Leicester City no King Power Stadium. Os 'blades' estão na última posiçãocom 14 pontos, a 12 da salvação, com apenas dez rodadas pela frente.

Wilder já se encontrava numa situação delicada e nas últimas horas a sua demissão foi dada como certa, embora o clube realce que se trata de uma decisão conjunta do treinador e da diretoria.

Desta forma, o treinador de 53 anos coloca o ponto final em cinco anos no comando do banco do Sheffield United. Ele chegou em maio de 2016 e seu saldo é de 106 vitórias, 47 empates e 74 derrotas em 227 jogos.

A equipe voltou à elite em 2019 nas mãos de Wilder, depois de estarem fora da Premier desde a temporada 2006-07. Na temporada passada eles foram a grande surpresa e terminaram em um notável nono lugar, mas a equipe foi para a zona de rebaixamento na terceira rodada e nunca conseguiu sair. De fato, ele está na lanterna desde a oitava rodada.