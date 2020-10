Chuteira de Ouro 2020-2021: a classificação dos maiores artilheiros

Após seu 'hat-trick' contra o Eintracht, Robert Lewandowski saltou do décimo para o segundo lugar e parece que não vai parar de marcar até chegar ao primeiro lugar. Os dias de Rauno Sapinnen no topo parecem estar contados.

10 gols em 366 minutos são uma marca brutal do polonês, que começou a temporada melhor do que o anterior, o que parecia impossível.

O atacante do Flora quebrou neste fim-de-semana uma má fase que vinha tendo sem marcar, mas terá de fazer muitos gols a partir de agora se não quiser ficar sem a liderança em breve.

A outra novidade da semana é a entrada no 'Top 10' de Nahir Besara, jogador do Orebro, da Suécia.

Classificação Chuteira de Ouro 2020-2021 (26/10/2020)

1.- Rauno Sappinen (FC Flora, Estônia): 22 gols em 1.926 minutos, 22 pontos.

2.- Robert Lewandowski (Bayern de Munique, Alemanha): 10 gols em 366 minutos, 20 pontos.

3.- Totte (Norrköping, Suécia): 13 gols em 1.937 minutos, 19,5 pontos.

4.- Jesper Karlsson (Elfsborg e AZ Alkmaar, Suécia e Holanda): 13 gols em 2.095 minutos, 19,5 pontos.

5.- Amahl Pellegrino (Kristiansund BK, Noruega): 19 gols em 1.658 minutos, 19 pontos.

6.- Steven Lennon (FH Hafnarfjordur, Islândia): 17 gols em 1.605 minutos, 17 pontos.

7.- Maksim Skavysh (BATE Borisov, Bielo-Rússia): 17 gols em 1.666 minutos, 17 pontos.

8.- Isaac Kiese Thelin (Malmö, Suécia): 11 gols em 1.525 minutos, 16,5 pontos.

9.- Stefano Vecchia (Sirius, Suécia): 11 gols em 1.718 minutos, 16,5 pontos.

10.- Nahir Besara (Orebro, Suécia): 15 gols em 1.409 minutos, 15 pontos

Vale lembrar que a Chuteira de Ouro contabiliza apenas os gols marcados em Liga e não somam os gols feitos em Champions League ou em outros torneios.

Para calcular os pontos, o 'European Sports Media' outorga um multiplicador a cada competição com base na sua posição no ranking da UEFA. Assim, as cinco grandes ligas (Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e Itália) multiplicam os gols por dois e as ligas menores, como a Portuguesa, Holandesa e Turca, por exemplo, tem seus gols multiplicados por 1,5. As ligas ainda menores não tem nenhum tipo de fator de multiplicação.

No caso de empate em pontos, o primeiro critério de desempate será o menor número de minutos disputados em suas respectivas ligas.