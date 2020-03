Clássico' de contrastes para Braithwaite em sua estreia

Estrear em um 'Clásico' nunca é fácil. E menos ainda, estrear de surpresa e com 28 anos. Martin Braithwaite, há algumas semanas no Leganés, não foi titular, mas disputou alguns minutos contra o time branco.

Ele substituiu Arturo Vidal aos 69' e teve uma partida de contrastes. Assim que entrou, ele exibiu sua velocidade, ganhou de Marcelo e quase marcou 0-1 para o Barcelona. Courtois reagiu rapidamente nessa ação.

Essa não foi sua única ação destacada no ataque. Ele também puxou velocidade e explosividade pela lateral esquerda. Ele ganhou a linha de fundo e deu um passe para trás, porém não encontrou um finalizador milagroso.

Na defesa sim que ele justificou o porque é banco de Arturo Vidal com Setién. Reagiu tarde à arrancada de Vinícius e não cubriu o espaço deixado por Semedo.

O resto da história é conhecido. O brasileiro chegou até o lado da pequena área e assinou o primeiro gol da partida com a ajuda de Piqué.

O gol também cortou as asas do atacante dinamarquês, já que o Real Madrid se fechou atrás e Braithwaite não tinha muito campo para correr. O tempo dirá se ele tem a opção de repetir em um 'Clásico' ou domingo foi sua única boa aparição no Barça.