Em pesquisa da empresa Gfk Adimark, divulgada em 2017, a torcida do Colo-Colo apareceu firme como a maior do Chile, com 42% de preferência. Universidad de Chile e Universidad Católica completam o pódio.

O maio clube do país, que mantém uma diferença de mais de dez títulos em relação aos demais clubes do país, se prepara pensando no retorno do campeonato nacional - confira no vídeo os trabalhos de preparação.