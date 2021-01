Com 17 positivos, Benfica pode parar por duas semanas

O Benfica anunciou nessa terça-feira, 17 novos casos de coronavírus entre jogadore e membros da comissão técnica. O clube informou os casos a Direcção-Geral da Saúde (DGS), entidade que deve decicir se o clube poderá entrar em campo.

Embora não tenha revelado os nomes dos jogadores infectados, fontes dos 'encarnados' informaram a 'EFE' de que entre os 17 positivos, cinco são jogadores do elenco principal.

'O Sport Lisboa e Benfica comunica que, no decurso dos testes realizados desde sábado no Seixal, foram detectados 17 novos casos de COVID-19 entre staff, equipa técnica e jogadores. Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias”, diz a nota do conjuto de Lisboa.

O Benfica tem um jogo marcado para a próxima quarta-feita, a semifinal da Taça da Liga Portuguesa contra o Braga, cuja participação da equipe de Jorge Jesus será analisada.