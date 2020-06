Com Amiens e Toulouse rebaixados, a Ligue 1 terá 20 equipes

O panorama na França está bem definido. Depois de conhecer a data de início da temporada 2020/21 da Ligue 1 e as datas das finais da Copa da França e da Liga, já é possível garantir que o torneio não terá 22 equipes.

Haverá 20 participantes na categoria mais alta, portanto o rebaixamento para a Ligue 2 de Amiens e Toulouse é oficial, apesar da resolução do Conselho de Estado que os salvou e os incluiu em uma liga com mais dois lugares.

Isso teria sido ratificado, de acordo com 'AS', pela Federação Francesa de Futebol. A FFF teria se juntado ao LFP em sua oposição à expansão do torneio, embora se abra a opção de reduzi-lo.

E é que a instituição, com 83% dos votos, deixou a porta aberta para que, nos próximos cinco anos, possa haver variação de vagas na Ligue 1. Mas apenas para que passe de 20 equipes para 18 e nunca para 22.