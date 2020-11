Com coágulo no cérebro, Maradona terá operação de urgência

Más notícias chegam da Argentina quando Maradona já era alvo de atenção especial devido à sua internação em um hospital, onde está desde a segunda-feira.

Os médicos confirmaram que Maradona chegou afetado por anemia e desidratação. Após os primeiros atendimentos, os profissionais de saúde observaram uma boa evolução, mas um problema mais grave foi anunciado poucas horas depois.

No entanto, segundo 'TyCSports', exames detectaram um coágulo no cérebro do ex-jogador e atual técnico do Gimnasia. O problema exigirá que uma cirurgia de urgência seja realizada nesta terça-feira.

Os médicos explicaram que trata-se de um hematoma subdural, um acumulo de sangue na meninge, mas afirmam ser um coágulo de pequena proporção. Segundo 'Clarín', o problema é causado por um trauma que pode vir de anos atrás.