Com direito a 'hat-trick' de Lewandowski, o Bayern vira para cima do Dortmund

Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentaram nesse sábado pela 24º rodada do Campeonato Alemão. O 'Der Klassiker' foi emocionante do começo ao fim e terminou com o Bayern ainda mais líder.

Os olhares da partida estavam voltados para o duelo particular entre dois dos atacantes mais letais da atualidade: Robert Lewandowski e Erling Haaland.

E eles não decepcionaram. Logo no primeiro minuto de jogo, Haaland recebeu fora da área e bateu firme, a bola desviou em Boateng e enganou Neuer. Estava aberto o placar!

Os visitantes começaram com um ritmo alucinante e aos 9 minutos já venciam por 2 a 0. Hazard invadiu a área e rolou para Haaland empurrar para as redes!

Após sofrer o segundo gol, o Bayern de Munique passou a tomar conta do jogo, colocando o time inteiro do Dortmund no seu campo de defesa. E a pressão bávara deu resultado.

Aos 26', Sané recebeu de Kimmich, invadiu a área, limpou a marcação e cruzou para Lewandowski desviar para as redes. O empate do Bayern saiu ainda no primeiro tempo, quando Coman foi derrubado por Dahoud dentro da área, no primeiro momento o árbitro mandou a jogada seguir, mas o VAR entrou em ação e marcou a penalidade. Lewandowski foi para a cobrança, tirou do goleirão e deixou tudo igual.

Já no segundo tempo, Haaland deu um susto após dividir com Boateng e deixar o campo com dores no tornozelo. O atacante é dúvida para a partida de Champions.

O Bayern continuou na pressão, com muita posse de bola, mas o gol da virada só veio sair na reta final. Já aos 87', Goretzka apreveitou o corte errado da defesa do Dortmund e bateu no cantinho.

Para fechar a conta, Davies rolou para Lewandowski, o camisa '9' bateu de fora da área, sem chances de defesa para Hitz.

Com o resultado, o Bayern de Munique chegou aos 55 pontos retomou a liderança da Bundesliga. O Borussia Dortmund segue na 6º posição com 39 pontos.

Na próxima rodada, o Bayern visita o Werder Bremem (12º), enquanto o Dortmund recebe o Hertha Berlim (14º).