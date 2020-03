Com febre, Honda pode ter estreia adiada

Honda tinha estreia prevista para a próxima terça-feira contra o Paraná pela Copa do Brasil. No entanto, o meia corre o risco de aguardar ainda mais para entrar em campo pela primeira vez com a camisa do time carioca.

O problema de saúde do japonês foi informado em comunicado divulgado pelo clube nas redes sociais: "O Botafogo de Futebol e Regatas informa que atleta Keisuke Honda apresentou quadro febril e não participou do treinamento na manhã deste domingo (8/3) no Estádio Nilton Santos. Honda está sendo assistido pelo Departamento Médico do Clube".

Segundo o Botafogo, o atleta vai passar por uma nova avaliação do departamento médico nesta segunda-feira para avaliar sua recuperação.

Seu nome apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) na terça-feira passada, autorizando o clube a utilizá-lo em partidas oficiais e acabando com a espera da torcida, que aguardava para ver a estreia do reforço internacional.

Aos 33 anos, o japonês chegou ao Botafogo de graça, já que estava livre no mercado após rescindir contrato com o Vitesse, da Holanda.

O jogador viveu o ápice da carreira no Milan, e teve boas passagens no CSKA, da Rússia, e no Pachuca, do México.