Com gols de artilheiro, Everton vence na casa do Fulham

Depois de três derrotas seguidas e um empate, o Everton voltou a somar três pontos no Campeonato Inglês. Mas o time de Carlo Ancelotti teve que sofrer até os instantes finais na casa do Fulham.

O goleador Calvert-Lewin abriu o placar já no primeiro minuto com assistência de Richarlison, viu Reid empatar e voltou a balançar as redes dos anfitriões para retomar a vantagem no placar.

Ainda no primeiro tempo, Doucouré faria o terceiro da equipe visitante. Apesar da vitória parcial conquistada antes do intervalo, o segundo tempo foi de muita dificuldade para o Everton.

O Fulham foi melhor nos 45 minutos finais e teve um pênalti desperdiçado por Cavaleiro aos 67 minutos. Loftus-Cheek foi o responsável por fechar o placar.

Com mais uma atuação de protagonismo, Calvert-Lewin soma 10 gols em nove jogos e supera Son (nove gols) na disputa da artilharia da Premier League.

O Everton agora tem 16 pontos e está em sexto colocado, enquanto o Fulham, com quatro, está em 17º. As posições podem se alterar até o fim desta rodada.