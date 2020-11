Martinelli e David Luiz voltam ao Arsenal em duelo de líderes na Liga Europa

Arsenal e Molde se enfrentam nesta quinta-feira, na Inglaterra, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa de 2020/21. É um duelo de líderes.

Com 100% de aproveitamento, as duas equipes chegam com seis pontos e estão em primeiro lugar no Grupo B, que também conta com o Rapid Wien (Áustria) e o Dundalk (Irlanda).

Duas boas novidades brasileiras podem atuar na equipe inglesa. David Luiz é uma delas. O zagueiro voltou aos treinos após lesão na coxa e está disponível para o técnico Mikel Arteta.

A outra boa notícia vem com Gabriel Martinelli, que está cada vez mais perto de fazer sua estreia nesta temporada pelos Gunners, finalmente se recuperou de lesão no joelho esquerdo sofrida ainda em julho.

Uma hora antes do duelo, o treinador Mikel Arteta divulgou a escalação e confirmou o zagueiro brasileiro entre os titulares. Martinelli, por sua vez, inicia entre os reservas.