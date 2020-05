Como Everton Cebolinha pode virar a maior venda na história do Grêmio?

E Everton Cebolinha pode estar próximo do adeus ao Grêmio. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, um dos mais tradicionais da Itália, o Napoli estaria próximo de oferecer 25 milhões de euros pelo atleta. Devido à alta das moedas estrangeiras no câmbio e a desvalorização do real, a venda se transformaria na maior da história do clube.

Atualmente, o maior valor pago por um atleta da equipe gaúcha são os R$ 140 milhões (mais os R$ 41 milhões em variáveis) que o Barcelona pagou por Arthur. Na época, um euro valia aproximadamente R$ 4,53.

Hoje, o euro está R$ 6,27. Isso significa que os 25 milhões de euros que o Napoli supostamente ofereceu por Cebolinha se transformariam em R$ 156 milhões, valor mais alto que os R$ 140 milhões que o clube catalão pagou pelo meia - excluindo as variáveis.

