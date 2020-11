Como fazer sucesso no Barcelona: 'passe a bola para Messi'

Sergiño Dest chegou ao Barcelona neta temporada e logo em sua primeira entrevista como jogador do clube afirmou que gostaria de ser "como Dani Alves". O brasileiro deixou o clube ao fim da temporada 2015/16 e ainda é visto como uma referência na lateral direita do time.

Nenhum jogador conseguiu se firmar na posição desde a saída de Dani Alves. No entanto, para o próprio jogador, não há um grande segredo para fazer sucesso com a camisa blaugrana.

"Se eu tiver que dar um conselho para Dest, é muito simples: toca a bola para o Messi", disse o camisa 10 do São Paulo em entrevista à RAC1.

Dani Alves sabe do que está falando. Ele é o segundo jogador que mais deu assistências para o argentino balançar as redes pelo Barça: 101 passes para gols de Messi. Porém, o brasileiro não quer que o seu retrospecto pese nos ombros do americano.

"Sergiño Dest tem muita qualidade e tem chance de ter sucesso no Barça, mas eu não gosto de fazer comparações. Aconteceu comigo com Cafu... não faz sentido", afirmou.

Com a camisa 2 do Barcelona, o americano de apenas 20 anos atuou em seis jogos e ainda não marcou gols nem deu assistências para seus companheiros. Em alguns jogos, no entanto, Dest foi escalado na lateral esquerda por Ronald Koeman.

Após a saída de Dani Alves, diversos jogadores passaram pela lateral direita do Barcelona. Sergi Roberto, Wagué e Nélson Semedo são alguns dos exemplos que não convenceram. A missão de Dest é assumir de vez esta posição.