Como o COVID-19 revolucionou a Premier League?

Faz 100 dias de incertezas desde a última vez que a bola correu em um campo de futebol da Premier League. Desde então, o retorno escalonado tem sido meticulosamente estudado, com clubes que passaram por diferentes fases de treinamento, que passaram por milhares de testes e cujo trabalho culminará quando o Aston Villa-Sheffield United rolar a bola neste sábado.

Mas como será esta nova Premier League? Primeiro, jogadores e funcionários do clube continuarão sendo submetidos a testes semanais. Duas vezes por semana, os jogadores passam por esses testes para verificar se não foram infectados e se poderão jogar. Até agora, os quase 9.000 testes realizados revelaram 16 casos positivos.

As pessoas que dão positivo terão que passar sete dias isolados antes de poderem treinar novamente.

As equipes poderão viajar para as partidas de carro, avião, trem ou ônibus, mas devem sempre manter a distância de segurança, enquanto aqueles que optarem pelo carro deverão viajar sozinhos, sem outros companheiros.

Nos estádios, nos dias da partida, haverá no máximo 300 pessoas. Desses, 25 serão jornalistas e sete fotógrafos. Enquanto o campo, de acordo com o protocolo da Premier, será dividido em áreas de acesso. Por exemplo, para os gramados e vestiários, somente as pessoas que passaram no teste nos cinco dias anteriores ao jogo podem passar.

Dentro do vestiário, é recomendável que os jogadores não se reúnam e é solicitado manter uma distância segura o tempo todo. Os clubes precisam abrir novos quartos, caso não seja possível manter distância social no vestiário clássico.

Algo semelhante ocorre no túnel do vestiário, onde a saída para o campo será escalonada e, nos estádios que o permitem, pode ser feita através de túneis diferentes para cada equipe.

Quanto ao trabalho de higiene, cada clube será responsável por ter distribuidores de gel para as mãos ao redor do estádio. Além disso, objetos como bolas, gols ou bandeirinhas deverão ser desinfetados corretamente.

Apertos de mão, cuspir no campo, assoar o nariz e cercar o árbitro são ações proibidas. Abraços também não são recomendados durante a celebração de objetivos.

A figura do gandula também foi removida e, no caso de uma bola ser perdida nas arquibancadas, haverá outras distribuídas pelos limites do campo para que o jogo possa retomar a partida.

Os bancos também foram ampliados para que a distância social possa ser mantida e porque o número de jogadores por partida aumentou, com o aumento do número de funcionários - até um total de nove substitutos. Além disso, os treinadores poderão fazer cinco alterações, em vez de três, durante as partidas, como já acontece em outras ligas.

Quanto à televisão, os 92 jogos restantes serão oferecidos no Reino Unido por 'Sky Sports', 'BT Sport', 'BBC' e 'Amazon Prim'. Desses 92, 33 serão oferecidos gratuitamente.