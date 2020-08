Como, quando e por que Messi decidiu sair do Barcelona

Depois de vinte anos vestindo a camisa do Barcelona, tendo passado mais da metade de sua vida pelos Blaugranas, Lionel Messi decidiu abandonar o clube. O melhor jogador da história da equipe, farto com os erros de uma diretoria despreparada e desgastado pela ausência de um projeto esportivo vencedor, deixou sua opção muito clara: não acredita que terá um futuro na Catalunha e quer encontrar uma nova equipe.

Por isso, como adiantou o repórter Marcelo Bechler e informou a TyC Sports, o jogador enviou um burofax ao Barcelona pedindo para exercer uma cláusula que o permitiria sair de graça do clube . A informação foi confirmada por fontes da Goal .

Assim que a partida do clube nas quartas de final da Liga dos Campeões acabou, em Lisboa, em que o Barcelona foi humilhado pelo Bayern de Munique, em uma goleada por 8 a 2, Messi, furioso, comunicou ao vestiário que se sentia decepcionado e que assim, não poderia continuar.

Fontes do vestiário dos Blaugranas consultadas pela Goal confirmam que nunca haviam visto um Messi tão abatido e frustrado . Durante a viagem de volta à Barcelona, a diretoria também foi comunicada da ira do jogador. Segundo fontes internas do clube, nessa mesma noite, o argentino deixou claro para membros da alta cúpula do clube que estava desiludido e cansado de ver que os anos passavam, o atleta envelhecia, e via as suas chances de ser vencedor da Champions diminuírem ano após ano. Nem o clube nem Koeman conseguiram o convencer do contrário.