Como se fosse pouco... Mariano sofre lesão muscular

Mais problemas para o Real Madrid. Com Karim Benzema finalizando sua reincorporação ao grupo, Mariano Díaz, o único '9' puro da primeira equipe além do francês, se lesionou.

O clube madrilenho comunicou nesta quinta-feira o relatório médico do dominicano, que sofre "uma lesão muscular no obturador externo esquerdo".

O Real Madrid não informou o tempo que o jogador deverá ficar afastado dos campos, já que o regresso do atacante à equipe está "pendente de evolução".

Ele não poderá estar, com toda certeza, no clássico deste domingo contra o Atlético de Madrid e será difícil chegar ao duelo contra o Elche e ao regresso da fase de mata-mata da Liga dos Campeões contra o Atalanta.

Este jogo pode confirmar a aposta de Zinedine Zidane em Isco Alarcón como um falso '9' contra o Atlético. Ele já jogou assim contra o Atlanta e a Real Sociedad e o malaguenho, sem nenhum problema, respondeu à altura.

Esta é a 42ª lesão sofrida por um jogador do Real Madrid nesta temporada. Apenas Andriy Lunin, Ferland Mendy, Carlos Henrique Casemiro e Vinicius Jr. conseguiram evitar a enfermaria até o momento.

Confira o comunicado do Real Madrid na íntegra: "Depois dos testes realizados esta quinta-feira ao nosso jogador Mariano Díaz pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticado uma lesão muscular no obturador externo esquerdo. Pendente de evolução"