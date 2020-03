Confira os gols da 6º rodada da Copa do Nordeste

River-PI 0 x 4 Ceará

O Ceará foi até o estádio Lindofinho encarar o River-PI, em Teresina. O time de Enderson Moreira voltou a vence na competição com direito a show de Rafael Sóbis, que anotou um 'hat-trick'. Com a vitória o Vozão chegou aos 8 pontos e entrou no G4 do Grupo B. Já o River é o 7º do Grupo A.

CRB 2 x 3 Náutico

Grande jogo em Maceió! O Náutico conseguiu arrancar uma vitória no estádio Rei Pelá graças a uma bela atuação de Jean Carlos, que marcou o gol heróico e deu duas assistências. Agora o Timbu é o vice-líder do Grupo B com 11 pontos, dois a menos que o Confiança. Já o CRB é o 6º no Grupo A.

Bahia 1 x 0 Confiança

O Bahia recebeu o Confiança na Arena Fonte Nova e conseguiu quebrar a invencibilidade dos sergipanos em 2020. A vitória veia com um gol contra do zagueiro Matheus Mancini. Com os três pontos os baianos assumiram o segundo lugar do Grupo A, com 11 pontos. Já o Confiança, mesmo com a derrota, é o líder do Grupo B com 13 pontos.

Sport 1 x 0 Santa Cruz

No clássico pernambucano, deu Sport. Com um gol solitário de Elton, o Leão garantiu a vitória e complicou o rival na Copa do Nordeste. O Sport chegou aos 9 pontos e entrou no G4 do Grupo A. Já o Santa Cruz fica em sexto no Grupo B.

Fortaleza 1 x 0 CSA

O Fortaleza levou a melhor contra o CSA. O time de Rogério Ceni conquistou os três pontos com um gol do lateral Tinga, de cabeça. Os cearenses assumiram a 3º posição do Grupo A, enquanto o CSA continua na lanterna do B.

Botafogo-PB 2 x 1 Imperatiz

O jogo começou em alta velocidade no Almeidão, em João Pessoa. Nos primeiros dez minutos, dois gols marcados, pênaltis e defesaças. Melhor para o Belo que marcou com Mário e Rodrigo Andrade. O clube pessoense é o líder do Grupo A com 12 pontos, enquanto o Imperatriz é o 5º no B.