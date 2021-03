Confirmado: Piqué sofre uma entorse no joelho

Gerard Piqué e sua complicada realidade no Barcelona. Ele enviou seu time nas semifinais da Copa do Rei para a prorrogação de forma agonizante, mas terminou o jogo com desconforto depois de ter forçado para poder entrar em campo.

O zagueiro catalão, porém, conseguiu finalizar a partida em campo, mas incomodado por conta das dores, com claros sinais de dor.

E nesta quinta-feira, apesar de os primeiros exames terem descartado uma racaída de sua lesão, o Barcelona comunicou o relatório médico de Gerard por meio de suas redes sociais.

Após os exames feitos na manhã desta quinta-feira, os médicos determinaram que ele sofre uma "entorse no ligamento lateral interno do joelho direito".​

Como é habitual no clube do Barcelona, ​​o Barça não avaliou o tempo que Piqué deverá ficar de fora do campo. Ele apenas anunciou que será desfalque e que "sua evolução marcará sua disponibilidade".

O certo é que o catalão vai perder o próximo duelo do campeonato espanhol dos catalães contra o Osasuna e será muito difícil chegar ao jogo de volta das oitavas da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.