Confirmado primeiro caso de coronavírus no futebol profissional europeu

O defensor, Timo Hübers, do Hannover 96 da segunda divisão do futebol alemão, deu positivo para o teste do coronavírus, conforme informado pelo clube em comunicado nesta quarta-feira.

Ele é o primeiro jogador profissional de futebol europeu a contrair a doença de maneira oficial. Um jogador de Metz foi colocado em quarentena sem diagnóstico e Kylian Mbappé deu negativo depois de passar por testes.

O jogador está agora em quarentena em sua própria casa e seus companheiros de equipe foram submetidos ao teste de coronavírus como medida preventiva.

No entanto, o clube diz que, como o jogador não teve contato com os outros membros da equipe desde que estava em contato com uma pessoa infectada, presumivelmente nenhum foi infectado.

"Timo se comportou de maneira exemplar. Ele não apresentava sintomas, mas quando soube que uma pessoa que esteve com ele tinha tinha dado positivo para o vírus, ele consultou o médico e imediatamente entrou em quarentena", disse o técnico do Hannover, Gerhard. Zuber.