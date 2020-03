Possível primeiro jogador com coronavírus na Ligue 1

O coronavírus continua se propagrando em toda a Europa. Depois de saber que Kylian Mbappé, com sintomas, fez os exames para descobrir se ele tinha ou não o vírus, o Metz anunciou nesta terça-feira que um jogador da equipe poderia estar infectado.

"Um jogador de Metz, que não apresentava sintomas até o momento, foi enviado para casa por ter estado em contato com uma pessoa que tinha o coronavírus. Ele foi enviado imediatamente à casa para evitar problemas com outros jogadores. O Metz continuará treinando com as portas fechadas, mas monitorará a situação com cuidado e haverá vigilância do médico do clube ", disse o comunicado oficial.

Na França, tanto os jogos da primeira divisão quando da segunda serão disputados com os portões fechados até o dia 15 de abril.

O time da Ligue 1 anunciou que todos os treinos acontecerão com os portões fechados e não haverá entrevistas individuais com a impresa.