Conheça as sedes das finais da Liga Europa e Supercopa

Reunido 24 horas antes do 44º Congresso da organização em Amsterdã, o Executivo da UEFA falou sobre os locais de várias competições como as mencionadas e também falou da organização da Supercopa de 2023 para o estádio russo Kazan Arena.

A Federação Albanesa de Futebol retirou sua indicação apresentada para as Supercopas de 2022 e 2023.

As outras sedes de finais decididas na segunda-feira foram as da Champions League Feminina de 2022 e 2023, que serão no Juventus Stadium, em Turim (Itália), e no PSV holandês, em Eindhoven (Holanda), respectivamente.

Em setembro passado, a UEFA escolheu o estádio de São Petersburgo, a Arena de Munique e Wembley de Londres para sediar as finais da Liga dos Campeões de 2021, 2022 e 2023, bem como o Ramón Sánchez-Pizjuán em Sevilla para a final da Liga Europa. 2021

Entre outras decisões, a UEFA confirmou que seu próximo congresso ordinário em 2021 será realizado na capital da Bielorrússia, Minsk, e que a próxima reunião do seu Comitê Executivo será em 27 de maio na cidade polonesa de Gdansk, às vésperas da final da Liga Europa nesta temporada.

Ele também aprovou os regulamentos para 2020-21 da Liga dos Campeões, da Europa League, da Youth League, da Champions League Feminina e da de Futsal, bem como da Supercopa 2021.