CONMEBOL decide manter formatos e disputas em campo

A CONMEBOL realizou nesta sexta-feira uma reunião por videoconferência com os membros do Conselho e presidentes das distintas Associações Membro. O objetivo era analisar o impacto que a Covid-19 está gerando no futebol continental.

Ficou determinada a continuidade das competições em seus formatos originais quando as autoridades de saúde considerarem seguro. Isso vale para Copa Sul-Americana, Libertadores e Eliminatórias.

"A prioridade continua sendo preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano e, portanto, devido às atuais recomendações das autoridades sanitárias internacionais e de cada um dos países das Associações Membro, não há data para a retomada das competições continentais de clubes", escreveu a CONMEBOL em comunicado.

Houve consenso na ideia de jogar as competições de clubes até o fim: "Na reunião também foi destacada a determinação da Confederação de finalizar esta edição 2020 de ambos os torneios".

"As eliminatórias FIFA para o Mundial Catar 2022 foram ratificadas por dito organismo para setembro de 2020 no formato previamente estabelecido de 'todos contra todos'. Por outro lado, na reunião foi confirmado que a próxima edição da CONMEBOL Copa América se mantém para os meses de junho e julho de 2021", divulgou a entidade.