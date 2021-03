Conta do Real Madrid é hackeada e anunciam lesão falsa de Rodrygo

Rodrygo está lesionado de novo... ou não. Porque embora tenha sido o próprio Real Madrid que publicou o laudo médico do brasileiro em sua conta oficial no Twitter, aparentemente tratava-se de uma ação de hackers.

A publicação na conhecida rede social incluía um link direto para o site oficial do clube merengue, onde se lia: “Depois dos testes realizados em nosso jogador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid foi diagnosticada uma lesão muscular com envolvimento do tendão do bíceps femoral direito".

Mas em questão de minutos já não havia vestígios da notícia. Quando a publicação da suposta lesão de Rodrygo apareceu no site e no Twitter do Real Madrid, ela desapareceu. Minutos depois, não havia nenhum vestígio da notícia que revolucionou a tranquila manhã desta terça-feira e que praticamente toda a imprensa noticiou como sendo oficial.