Copa da Liga: prováveis escalações de PSG e Lyon

Dia de mais uma final da França! PSG e Lyon se enfrentam pela decisão da Copa da Liga Francesa, nessa sexta-feira, no Stade de France, em Paris.

O PSG venceu a Copa da França, mas perdeu o atacante Kylian Mbappé, que sofreu um entorse no tornozelo após uma dura entrada. Além de Mbappé, Tuchel não poderá contar com Thilo Kehrer.

Do lado do Lyon, Rudo Garcia tem força máxima, já que contará com o retorno do recuperado Memphis Depay ao comando do ataque.

Provável escalação do PSG:

Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembé, Bernat; Verratti, Gueye, Draxler, Dí Maria; Neymar, Icardi.

Provável escalação do Lyon:

Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Rafael, Reine-Adelaide, Bruno Guimarães, Aouar, Cornet; Dembelé, Depay.