Copa do Mundo 2022: FIFA anuncia potes do sorteio para as eliminatórias europeias

A Espanha estará incluída no primeiro pote do sorteio das qualificatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2022 do Qatar, em 7 de dezembro, junto com França, Inglaterra, Portugal, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Holanda.

A FIFA confirmou a composição dos seis potes do sorteio, no qual as seleções serão divididas em um grupo de A a J, após anunciar sua última classificação na sexta-feira, logos depois das partidas jogadas pelas seleções em novembro.

A fase de qualificação europeia para o Qatar 2022 será disputada entre março e novembro de 2021. Os dez primeiros do grupo conquistam a vaga diretamente e os dez segundos se enfrentarão nas eliminatórias.

Nessas eliminatórias, participarão também os dois primeiros de cada grupo da Liga das Nações 2020-2021 com melhor classificação e que não se tenham classificado diretamente para a Copa do Mundo, nem participem das pré-eliminatórias como segundas do grupo.

Esses 12 times serão divididos em três grupos que jogarão as eliminatórias de um único jogo em março de 2022, para decidir as três últimas seleções europeias que participarão da Copa do Mundo.

O sorteio do dia 7 de dezembro será realizado virtualmente em Zurique, às 18h00 (CET).

Pote 1: França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Holanda.

Pote 2: Suíça, País de Gales, Polônia, Suécia, Áustria, Ucrânia, Sérvia, Turquia, Eslováquia e Romênia.

Pote 3: Rússia, Hungria, República da Irlanda, República Tcheca, Noruega, Irlanda do Norte, Islândia, Escócia, Grécia e Finlândia.

Pote 4: Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Montenegro, Macedônia do Norte, Albânia, Bulgária, Israel, Bielorrússia, Geórgia e Luxemburgo.

Pote 5: Armênia, Chipre, Ilhas Faroé, Azerbaijão, Estônia, Kosovo, Cazaquistão, Lituânia, Letônia e Andorra.

Pote 6: Malta, Moldávia, Liechtenstein, Gibraltar e San Marino (essas equipes ocuparão a sexta posição nos grupos F a J).