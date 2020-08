Copa do Nordeste: prováveis escalações de Bahia e Ceará

Bahia e Ceará voltam a campo nessa terça-feira (4) pelo segundo jogo da final da Copa do Nordeste, em Pituaçu. No sábado, o Ceará venceu o Bahia tem a vantagem.

O time de Salvador saiu na frente com Fernandão, mas os cearenses viraram com gols de Fernando Sobral, Mateus Gonçalves e Cléber. Assim, o Ceará pode perder por até um gol de diferença que garante o título do Nordestão.

Roger Machado não tem desfalques para a decisão, diferentemente de Guto Ferreira que não conta com Charles (suspenso) eTiago Pagnussat, fora do jogo por questões contratuais.

Bahia:

Anderson; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba; Gregore (Ronaldo), Flávio, Rodriguinho; Élber, Clayson (Rossi), Fernandão.

Ceará:

Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus, Bruno Pacheco; Ricardinho, Fabinho, Vinícius, Fernando Sobral; Cléber, Rick.