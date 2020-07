Corinthians avança nos treinos com exercícios coletivos

A semana começou com trabalhos em grupo no CT Dr. Joaquim Grava, onde a intertemporada do Corinthians segue acontecendo após a parada forçada pela pandemia.

Na segunda-feira, o treinador Tiago Nunes comandou atividades divididas em três partes, iniciando com jogo de espaço reduzido de ataque contra defesa. Depois, o técnico organizou um exercício tático para os sistemas defensivo e ofensivo. Por fim, os jogadores participaram de um coletivo de 11 contra 11 em meio campo.

Os atletas que perderam a primeira semana de atividades – além de Roni e Ruan Oliveira, jogadores da base – realizaram aquecimento, participaram do restante do treino e ficaram de fora apenas da terceira parte do treinamento. Gabriel Pereira, também da base, fez um treino físico separado do restante.

Confira no vídeo as imagens do primeiro dia de treinos da segunda semana de atividades com bola. Nesta terça-feira, o time voltou a trabalhar pela manhã no CT.