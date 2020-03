Corinthians lança logo comemorativo pelos 110 anos

O Corinthians completa 110 anos de história no dia 1º de setembro de 2020. Como parte da comemoração, o clube paulista lançou a logo de aniversário.

A imagem foi eleita pela 'Fiel' em votação popular nas redes sociais da entidade. Os torcedores poderiam escolher entre três opções.

A grande vencedora traz a sigla SCCP e 110 anos na parte superior do escudo. No centro, Antonio Pereira, Raphael Perrone, Joaquim Ambrósio, Anselmo Correa e Carlos Silva, fundadores do clube.