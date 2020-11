Corinthians x Inter: prováveis escalações, desfalques e onde ver

O Corinthians recebe o Internacional, neste sábado, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2020. A partida na Neo Química Arena está marcada para as 19h e terá transmissão somente do Premiere.

As duas equipes chegam em momentos opostos e de diferentes resultados pela Copa do Brasil. Enquanto o time de Eduardo Coudet vem de vitória fora de casa por 2 a 0 contra o Atlético Goianiense, os paulistas sofreram derrota por 1 a 0 em casa contra o América-MG.

Desejando uma recuperação na temporada, a equipe de Vagner Mancini chega na 13ª posição, com 21 pontos somado em 18 jogos. Lesionados, Danilo Avelar e Gustavo Mantuan serão desfalques, assim como Ruan Oliveira e Léo Santos. Jô se recupera de lesão muscular e é dúvida.

Já os gaúchos querem manter a liderança e têm o Flamengo encostado também com 35 pontos. O zagueiro Moledo, com desconforto muscular, é desfalque para este fim de semana. Boschilia, Guerrero e Saravia têm lesões graves e só retornam na próxima temporada.

Confira no vídeo acima como foi a preparação final do e veja também o que disse o lateral Fábio Santos a respeito do duelo com o time gaúcho.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Marllon e Fábio Santos; Xavier, Ramiro, Éderson (Cantillo) e Otero; Cazares e Mateus Vital.

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Lindoso, Edenilson, Marcos Guilherme e Patrick; Galhardo e Abel Hernández.