O técnico Eduardo Barroca e seus colegas da comissão técnica comandaram atividades com bola junto aos atletas do Coritiba no gramado em mais uma semana de trabalhos para o retorno do futebol brasileiro, que teve datas confirmadas pela CBF.

Veja no vídeo como estão as atividades no Centro de Treinamento Bayard Osna para o retorno das atividades.