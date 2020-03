Coronavírus: partida entre Strasbourg e PSG é adiada

Era uma questão de tempo até que a medida de adiar as partidas devido à emergência sanitária do coronavírus afetasse outros campeonatos. Agora é a vez do francês. O Strasbourg-PSG foi adiado até segundo aviso.

Isso foi anunciado pela LFP, organizadora da Ligue 1, em um breve comunicado. "Seguindo as ordens do Departamento do Baixo Reno sobre a disseminação do coronavírus, o encontro entre Estrasburgo e PSG correspondente à rodada 28 foi adiado para uma data posterior", anunciou.

Atualmente, a França tem mais de 400 casos confirmados e sete mortes devido ao surto. Neste contexto, as autoridades decidiram agir para tentar conter a propagação do vírus, limitando a exposição dos cidadãos, suspendendo grandes eventos públicos, como jogos de futebol nas regiões mais afetadas.

O PSG visitaria a cidade fronteiriça de Estrasburgo como líder do campeonato, mas esse adiamento não afetará essa condição. No início da rodada 28, os jogadores de Tuchel estavam 10 pontos à frente do Olympique de Marseille, seu único perseguidor merecedor de tal nome.

Enquanto isso, Estrasburgo começou a rodada no meio da tabela, sendo o décimo com 38 pontos, praticamente salvo, mas ao mesmo tempo longe das posições europeias.