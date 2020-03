Courtois aproveita ao máximo a quarentena

O Real Madrid praticamente desistiu de Courtois para enfrentar o Manchester City pela Champions League. Mas a pandemia mudou os planos da Espanha e de praticamente todo o mundo. Agora, esse período é uma oportunidade para o goleiro se recuperar sem tanta pressa.

Segundo o jornal 'AS', o belga trabalha duro em seus treinos caseiros. O clube estabeleceu um plano de trabalho específico para ele durante esse período sem poder treinar em grupo. O objetivo é deixar completamente para trás o desconforto que sentia no músculo adutor da perna esquerda.

Embora ainda não se saiba quando as competições serão retomadas, a equipe espera ter a melhor versão do Courtois. Em boa fase, o goleiro vive uma boa temporada após acabar com os questionamentos do começo da campanha.

Courtois teve 12 jogos sem sofrer gols até agora. Sua média é de 0,8 gol sofrido por partida, uma evolução significativa se comparado à media de 1,4 do ano anterior.