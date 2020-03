Courtois e Marcelo devem ser desfalques contra o City

O Real Madrid vai disputar a vaga para a próxima fase da Liga dos Campeões daqui a uma semana na casa do Manchester City. O jogo definirá os rumos da temporada, mau momento para Zidane ter novos desfalques - especialmente porque terá de reverter o placar de 2 a 1 sofrido em casa.

O clube espanhol divulgou nesta terça-feira um comunicado informando sobre a situação física do goleiro Courtois e lateral Marcelo, que não devem chegar em condições de disputar a partida.

O belga passou por testes que deixaram as piores notícias depois do confronto diante do Betis, porque sofreu uma lesão muscular no músculo adutor esquerdo e está pendente de evolução.

Por outro lado, o brasileiro também tem um problema muscular que ameaça seriamente sua presença no confronto, já que tem problema no bíceps femoral da perna esquerda e também depende do ritmo de recuperação para ter o prazo de retorno.