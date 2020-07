Courtois não esteve nem na arquibancada contra o Leganés

O novíssimo vencedor do Prêmio Zamora desta Liga 2019-20 não conseguiu jogar o último jogo do Campeonato Espanhol. De fato, Courtois nem chegou a ir ao estádio Butarque neste domingo com o Real Madrid.

O goleiro merengue já esteve ausente do último treino, mas tudo parecia indicar que ele se sentaria nas arquibancadas do campo do Leganés.

No entanto, no último minuto, o nome dele saiu da convocatória. Não foi um grande problema para os merengues, já que Areola tinha toda a qualidade para ser o goleiro titular.

Altube foi o segundo goleiro da partida, enquanto, para preencher a lacuna que Courtois deixava, Zidane decidiu chamar Luís López, jogador do juvenil A.