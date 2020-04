Courtois supera lesão e espera a bola rolar

Antes do intervalo, a notícia era que Courtois perderia a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões devido à lesão sofrida contra o Betis. Quase um mês depois, se encaminha para voltar normalmente quando as competições nacionais e internacionais forem reiniciadas, se as autoridades decidirem pela retomada.

Bastante ativo no Instagram, o belga postou vídeos que mostram movimentos naturais e sem dificuldades, aparentemente está em muito boa forma.

Essa notícia é vital para o Real Madrid, pois é o goleiro titular inquestionável. Embora tenha tido momentos irregulares durante a temporada, nas últimas semanas em que houve competição, ele voltou a demonstrar bom nível, além de evolução em relação à temporada passada.

O goleiro vive sua segunda campanha no Santiago Bernabéu e soma 26 gols sofridos em 32 partidas, uma melhora considerável em relação aos dados da campanha anterior, quando sofreu 48 gols em 35 jogos.