Courtois valoriza vitória e vibra com atitude do Real Madrid. DUGOUT

Confira a entrevista de Thibaut Courtois após a vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol de 2019/20. Com o tropeço do Barça, os Merengues assumiram a liderança da LaLiga.