Coutinho doa 20 toneladas de alimentos ao Rio de Janeiro

Em plena quarentena pelo coronavírus e com o futuro incerto, Coutinho não se esqueceu das suas origens. De acordo com o 'Globoesporte', o meia doou 20 toneladas de comida aos bairros mais pobres do Rio de Janeiro.

Nascido e criado no bairro do Riachuelo, na zona norte da cidade carioca, as doações chegaram primeiro as comunidades da Mangueira e a Barreira do Vasco.

"Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por me proporcionar condições de ajudar ao próximo. Agradeço também a todos que colaboraram de alguma forma para que essa ação solidária se tornasse possível. Esse é o início de uma grande campanha para o bem, espero continuar podendo ajudar sempre. Ajudar quem precisa é fundamental para um mundo melhor e todos nós deveríamos fazer a nossa parte, seja com muito ou com pouco. O importante é ajudar", disse o craque brasileiro.