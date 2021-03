Coutinho está no Catar para tratar sua lesão

No fim de dezembro, Philippe Coutinho sofreu uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo e teve de ser operado em 3 de janeiro. Desde então, o jogador vive uma recuperação complicada.

A previsão inicial era de três meses para voltar, mas houve retrocessos dentro do cronograma e ainda não há uma definição de quando ele estará 100%. O objetivo de Coutinho é voltar a tempo de atuar pelo Barcelona e ser lembrado pela seleção para a Copa América.

Segundo o jornal 'AS', o brasileiro agora está no Catar para fazer avaliações de sua evolução. A capital Doha é um destino comum para jogadores com problemas físicos. Foi lá onde Ousmane Dembélé, por exemplo, foi operado.

Na atual temporada, o jogador mais caro da história do Barcelona disputou apenas 14 partidas, teve dez titularidades, marcou três gols e deu duas assistências.