Coutinho, perto do Chelsea como empréstimo com opção de compra

Coutinho está instalado na rampa de saída de Barcelona. O Bayern também não pretende pagar sua opção de compra, portanto deve ser transferido para outros mercados. Sua partida para o Chelsea é quase certa, como afirma 'Sport', e existe até uma fórmula para isso.

O jogador chegaria a Londres emprestado com uma opção de compra. Isso ocorre porque nenhum dos interessados ​​pretende pagar os 90 milhões de euros solicitados pela diretiva liderada por Bartomeu. Evidentemente, os 'blues' pagariam para se apossar dele temporariamente.

Uma opção de compra também seria incluída na transação. Seriam 65 milhões, mas há um desacordo entre os clubes. O Chelsea prefere que essa cláusula seja opcional, enquanto o Barcelona deseja que ela seja obrigatória. Eles ainda não chegaram a um consenso.

No caso de as negociações se concretizarem, Coutinho deixará uma grande quantia em dinheiro nos cofres dos 'culés'. Primeiro, pelo valor que o inglês pagaria pela operação; segundo, então eles adicionariam um extra se finalmente o contratassem no final da temporada.

Nesta temporada, o meia participou de 32 jogos, dos quais começou em 22. Ele tem nove gols e oito assistências. O brasileiro está perto de superar seus números em relação ao ano passado, mas ainda não é o meio-campista que devastou no Liverpool.