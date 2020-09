Coutinho volta ao Barcelona quatro dias antes

Phillippe Coutinho foi a grande notícia do treinamento do Barcelona nesta sexta-feira. O clube compartilhou uma foto do brasileiro, que se tornou 'trending topic' no Twitter, sendo um dos assuntos mais falados na rede social.

A volta do jogador estava prevista para 8 de setembro, mas ele optou por voltar quatro dias antes em uma clara demonstração de comprometimento para tentar ganhar espaço no time agora treinado por Ronald Koeman.

É um retorno após empréstimo ao Bayern de Munique, que conquistou os principais títulos disputados na temporada, inclusive eliminou o Barcelona no vexame do 8 a 2, que teve dois gols de Coutinho.

As últimas informações da imprensa espanhola indicam que o novo técnico dará chances para que o brasileiro atue em sua equipe e justifique a contratação mais cara da história do clube.

Confira no vídeo a movimentação de Philippe Coutinho em seu primeiro treinamento após retornar ao Barcelona.