Cristiano 'cumprimenta o público'... em jogo sem público

Cristiano Ronaldo utilizou da sua habitual ironia para 'protestar' contra a decisão de um jogo como Juventus e Inter ter os portões fechados.

Ao descer do ônibus do time de Turim, o atacante fingiu cumprimentar o público presente que estava aguardando a chegada dos ídolos. Logo depois deu um sorrisinho para as câmeras. O vídeo rapidamente ganhou as redes sociais.

Uma pena para o futebol, já que essa é a partida de número 1.000 de Cristiano Ronaldo como jogador profissional, uma marca histórica que não terá testemunhas.